Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар

Эксперты выяснили, где начался пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" / Открытые источники

В российском городе Кемерово была проведена назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", эксперты установили, что пожар, унесший жизни десятков людей, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.

Исследование недавно провели специалисты общество с ограниченной ответственностью "Бюро независимых экспертиз", по их данным, прибор, в котором произошло замыкание, должен был сразу же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным, пишет "Коммерсантъ".

"Выводы экспертов в целом оказались неутешительными для бывших руководителей и специалистов, отвечавших за эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня", расположенного в здании бывшей кондитерской фабрики", — отметило издание.

В частности, выяснилось, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. "Ошибка привела к постоянному перегреву провода и почти полной "термодеструкции" (терморазрушению) его изоляции", — говорится в материале.

Во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. Эксперты полагают, что монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом.

"...почти все предоставленные... на исследование фрагменты проводов и кабелей оказались полуобгоревшими, и однозначно установить, что стало причиной их разрушения — электродуга или уже пламя пожара — оказалось невозможно", — добавило издание.

По косвенным признакам исследователи выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским "сухим" бассейном, наполненным поролоновыми кубиками.

"Согласно показаниям свидетелей, примерно за неделю до трагедии именно там начались проблемы. С первыми весенними оттепелями... с потолка расположенного на последнем, четвертом этаже ТРЦ закапала протекающая с крыши вода, и одновременно с этим начал периодически гаснуть свет над чашей "сухого" бассейна", — говорится в публикации.

Сотрудники не придали этому значения, поскольку светодиодные лампы сами собой зажигались. Также коротком замыкании над бассейном свидетельствуют кадры с видеокамер ТРЦ, на которых в момент начала пожара было зафиксировано падение "линейно протяженного светящегося объекта".

Кемеровские эксперты решили, что падали горящие капли пластмассы. По их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников.

Напомним, в Кемерово пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли более 60 человек. Суд арестовал гендиректора компании-собственника здания. После трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросился в отставку. Позже сгоревшее ТРЦ снесли.