Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар

24 августа 2018, 07:20

В здании во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны, отметили исследователи.

Эксперты узнали, где начался пожар в ТРЦ
Эксперты выяснили, где начался пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" / Открытые источники

В российском городе Кемерово была проведена назначенная Следственным комитетом РФ экспертиза электрооборудования торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", эксперты установили, что пожар, унесший жизни десятков людей, начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.

Исследование недавно провели специалисты общество с ограниченной ответственностью "Бюро независимых экспертиз", по их данным, прибор, в котором произошло замыкание, должен был сразу же отключить защитный автомат, однако тот оказался неисправным, пишет "Коммерсантъ".

"Выводы экспертов в целом оказались неутешительными для бывших руководителей и специалистов, отвечавших за эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня", расположенного в здании бывшей кондитерской фабрики", — отметило издание.

В частности, выяснилось, что к одному из защитных автоматов на 100 ампер, которому по норме соответствует проводка сечением не менее 35 кв. мм, был подведен электрокабель сечением всего 5,3 кв. мм. "Ошибка привела к постоянному перегреву провода и почти полной "термодеструкции" (терморазрушению) его изоляции", — говорится в материале.

Во многих распределительных шкафах проводники оказались просто перепутаны: более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот. Эксперты полагают, что монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом.

"...почти все предоставленные... на исследование фрагменты проводов и кабелей оказались полуобгоревшими, и однозначно установить, что стало причиной их разрушения — электродуга или уже пламя пожара — оказалось невозможно", — добавило издание.

По косвенным признакам исследователи выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским "сухим" бассейном, наполненным поролоновыми кубиками. 

"Согласно показаниям свидетелей, примерно за неделю до трагедии именно там начались проблемы. С первыми весенними оттепелями... с потолка расположенного на последнем, четвертом этаже ТРЦ закапала протекающая с крыши вода, и одновременно с этим начал периодически гаснуть свет над чашей "сухого" бассейна", — говорится в публикации.

Сотрудники не придали этому значения, поскольку светодиодные лампы сами собой зажигались. Также коротком замыкании над бассейном свидетельствуют кадры с видеокамер ТРЦ, на которых в момент начала пожара было зафиксировано падение "линейно протяженного светящегося объекта".

Кемеровские эксперты решили, что падали горящие капли пластмассы. По их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников. 

Напомним, в Кемерово пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта, погибли более 60 человек. Суд арестовал гендиректора компании-собственника здания. После трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросился в отставку. Позже сгоревшее ТРЦ снесли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
пожар ТРЦ Кемерово Зимняя вишня
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:00
Военный парад в Киеве на День независимости: прямая видеотрансляция
08:57
"Чемпион юмора". Екатерина Варнава поделилась забавным фото
08:33
Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости
08:17
Обречена на зависимость: почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости мнение
08:11
"Подъем евро". Нацбанк назвал официальный курс гривны после выходных
07:50
Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото
07:49
Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы Видео
07:26
Кремль находится на грани истерики мнение
07:20
Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар
07:12
Кравчук пояснил, как воспитать в Украине добросовестных чиновников
06:59
Парад на День независимости: что стоит ругать и чем стоит гордиться мнение
06:36
Ученые выяснили, почему люди стонут во время секса
06:15
Когда и как празднуется День шахтера в 2018 году в Украине
05:50
Генерал-разведчик рассказал, где на Донбассе ждать нового удара боевиков
05:24
В Черном море двух россиян после молитв спас Христос. И это не шутка
05:01
"Вау, какой разрез": Надежда Мейхер засветила нижнее белье в откровенном наряде
04:33
Кучма назвал главные ошибки за время независимости Украины
04:06
Ученые рассказали о неожиданной пользе лени
03:41
В Таиланде пара устроила сексуальные игрища в бассейне: опубликовано видео 18+ Видео
03:05
"Твое тело прекрасно" : Вика из "НеАнгелов" в купальнике взволновала фанатов
02:27
"Перенесли в другое измерение": украинцы снова удивили шоу America's Got Talent Видео
02:03
На Ровенщине устроили праздник к юбилейной дате царской семьи: опубликовано видео Видео
01:39
Google создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости Украины
01:13
Ирина Шейк показала обнаженную грудь к рекламе купальников: обнародовано видео
00:43
"Эта не единственная". Обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы
00:11
На известном курорте в канализации нашли зверски убитую женщину
23 августа, четверг
23:58
"Заря" - "Лейпциг": 0 - 0. "Битва десятерых" Видео
23:37
Телеведущий Кот рассказывает россиянам о войсках НАТО в центре Киева
23:22
Слова Зеленского в трейлере третьего сезона "Слуги народа" растрогали Сеть Видео
22:53
Известную российскую актрису срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
22:53
В России назвали причину таинственного исчезновения премьера Медведева
22:31
"Сочная фигура". Седокова показала соблазнительные позы на квадроцикле
22:18
Украина подала апелляцию на решение ВТО о пошлинах на удобрения
21:51
Кабмин разрешил вывозить заграницу ребенка с одним из родителей
21:43
ВСУ жестко ответили террористам на атаку в День флага - 12 врагов ликвидировано
21:22
Супрун пыталась убежать от родственников онкобольных: опубликовано видео Видео
21:19
Российского писателя - террориста "ДНР" Прилепина не пустили в Боснию и Герцеговину
21:00
"Заря" — "РБ Лейпциг": видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы
20:55
В России определились с заменой украинским двигателям "Мотор Сич"
20:46
"Все будут очень бедные": Трамп высказался о вероятности своего импичмента
20:27
Пограничники устроили в Киеве посвященный Дню флага патриотический флешмоб Фото Видео
20:25
Гройсман предупредил о повышении тарифов на газ
20:04
В России танк во время падения едва не раздавил людей: опубликовано видео Видео
19:30
В новой песне Вакарчук дразнит президентскими амбициями – Bloomberg
19:29
Реконструкция моста Патона: Стало известно, сколько миллионов потратят на обследование объекта
19:21
Экс-зампреда "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова отпустили под залог в 20 миллионов гривен
19:08
Кравчук рассказал об ошибках в отношениях с Россией и "ядерной" прорехе
18:38
"Ждет глубокая девальвация": Министерство финансов протестировало доллар по 36
18:36
Стало известно, на сколько миллиардов долларов за неделю снизились международные резервы РФ
18:23
В оккупированном Донецке расклеили листовки ко Дню Независимости Украины: опубликованы фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять