В России Сникерс заменят батончиком Армия России

Сникерс в России заменят Армией России / Фото: Snickers

В РФ компания "Военторг", которая работает под патронатом Минобороны, вывела на рынок протеиновый шоколадный батончик с орехами под названием Армия России.

"Я его пробовал тоже, и он мне объективно понравился. Более того, когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату, то правильнее, чтобы там была продукция российского производителя, а не американский шоколад", - цитирует РБК гендиректора компании "Военторг" Владимира Павлова.

Отмечается, что шоколадка Армия России в будущем полностью заменит в рационе солдат Сникерс. Российский ореховый батончик весит 40 граммов, при этом калорий в нем в полтора раза меньше. Стоимость Армии России составляет 30 рублей.

Напомним, сотрудники украинской Службы внешней разведки объявили тендер на закупку около 12 тысяч шоколадок, халвы и зефира.