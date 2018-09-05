В Минске на переговорах делегация Украины устроила демарш из-за смерти Захарченко

Переговоры в Минске / ТАСС

Украинская делегация во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию военного конфликта на Донбассе отказалась почтить минутой молчания убитого 31 августа во временно захваченном Донецке главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко.

Такую информацию озвучил журналистам полпред России на этих переговорах Борис Грызлов, сообщает "ТАСС".

Кроме того, представитель группировки боевиков "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил о том, что рабочие подгруппы в Минске в целом начали заседания с минуты молчания. "В отдельных группах представители ОБСЕ поддержали скорбную процедуру и выразили соболезнования представителям "ДНР". Представители Украины отреагировали по-разному − в одной из групп сначала покинули заседание, потом вернулись к диалогу", − утверждал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Захарченко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке.