Петров и Боширов в Англии. В Лондоне припомнили россиянам военных "отпускников" в Украине

Александр Петров и Руслан Боширов / Russia Today

Глава британского Министерства иностранных дел Джереми Хант сравнил вчерашнее интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today сотрудников российской разведки Александра Петрова и Руслана Боширова, назвавших себя "обычными бизнесменами в отпуске", с неправдивыми рассказами военнослужащих РФ в Украине во время войны на Донбассе.

"В последний раз российские военные заверяли, что находятся в отпуске, когда в 2014 году вторглись в Украину", − написал дипломат на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Кроме того, Хант обратился с призывом "остановить фейковые телешоу", потому что "мир уличил Россию.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

При этом в Великобритании убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился замминистра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что подозревает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипаля и его дочери.