Власти Сингапура планируют выплатить населению 511 млн долларов за вклад в развитие страны

Сингапур платит деньги гражданам - за то, что они помогают стране развиваться / Reuters

Власти Сингапура выплатят жителям страны 511 миллионов долларов. Как сообщается - "за вклад в развитие страны".

Отмечается, что единоразовые выплаты предусмотрены для 2,8 млн сингапурцев. Размер выплат будет зависеть от уровня дохода жителей страны. Так, если в 2017 году гражданин заработал не более 28 тыс. сингапурских долларов (20,4 тыс долларов), то он получит 300 сингапурских долларов (219,2 долларов), сообщает Министерство финансов Сингапура.

Если доход гражданина не превышает 100 тыс. сингапурских долларов (​73,09 тыс. долларов), то получит 200 сингапурских долларов (146,1 долларов). Все, кто заработал больше, смогут рассчитывать на выплату в 100 сингапурских долларов (73 долларов).

А в Украине тем временем 22 августа, во время заседания члены украинского Кабмина отменили выплату субсидий потребителям, которые не имеют счетчиков газа.