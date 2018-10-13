"Зло надо ликвидировать": на росТВ призвали "конкретно" разобраться с руководством Украины

Семен Багдасаров / Скриншот

Госдуме РФ необходимо оформить полный разрыв взаимоотношений с Украиной, а нынешняя украинская власть, являющаяся воплощением "зла", должна быть ликвидирована.

"Зло надо уничтожать. Зло сидит в Киеве в лице руководства Украины. Оно зло и оно должно быть ликвидировано. Не физически, нет, политически они должны уйти к чертовой матери. И все те, кто его поддерживает.

Примите в Думе полный разрыв с Украиной, отзыв всех дипломатов, прекращение экономических взаимоотношений... Нам предлагают воспринять как данность сожженных людей в Одессе, как данность - убийство 10 000 людей на Донбассе, как данность раскол крупнейшей православной автокефальной церкви - Русской православной церкви, как данность - создание из Украины плацдарма военного", – заявил экс-депутат Госдумы Семен Багдасаров в эфире канала "Россия 1".

При этом он также призвал "задушить экономически" Украину, провести "военные приготовления", а также готовить и вооружать в Украине подпольные пророссийские организации.

По его словам, огромные территории Украины являются "русскими", в частности, вся "юго-восточная" часть страны.

Напомним, ранее на росТВ устроили истерику из-за автокефалии УПЦ.