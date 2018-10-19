Афон подготовил заявление о неподчинению решениям Константинополя - СМИ

Гора Афон выступит против Вселенского патриархата / Фото: Тhe Guardian

18 октября на горе Афон в связи с текущими событиями - решением Констатинополя об автокефалии для Украины и разрывом евхаристического общения со стороны РПЦ состоялось заседание Священного Кинота, органа верховной власти самоуправляемой территории, в котором представлены все 20 монастырей "Святой горы".

В ходе заседания, передают СМИ, Кинот пришел не к самым прекрасным для Варфоломея итогам - подготовлено заявление о непризнании Афоном главенства Константинопольского патриархата и его решений.

"Афон в административном отношении не подчиняется Константинопольскому патриарху, который не является правящим архиеерем Афонской автономии, а лишь ее духовным отцом", - говорится в заявлении.

Впрочем, документ, свидетельствующий о неподчинении Афона Константинополю, до настоящего времени не опубликован.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.