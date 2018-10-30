Армия США оставила столицу Исландии без пива

Пиво разлетелось вмиг / "Днепр Час"

В столице Исландии - Рейкъявике, где базируются прибывшие на учения Trident Juncture американские солдаты, во всех барах закончилось пиво.

Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка, сообщает Newsweek.

Отмечается, что особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.

Всего в учениях участвует более 500 тысяч военных НАТО.

Читайте такжеНа учениях Saber Junсtion 2018 украинские военные взяли в "плен" американскихНапомним, многонациональные учения НАТО Trident Juncture продлятся с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции. Принимает в них участие и Украина.