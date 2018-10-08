ВСУ займутся "деоккупацией" Норвегии на учениях НАТО "Trident Juncture 2018"

УНИАН

Вооруженные силы Украины примут участие в многонациональных военных учениях "Trident Juncture 2018".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Активная фаза "Trident Juncture 2018" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск состоится на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение недели группа украинских офицеров находилась в штабе Объединенного оперативного командования НАТО "Неаполь", где состоялась командно-штабная тренировка.

Кроме 29 стран НАТО, в учениях примут участие подразделения из Швеции и Финляндии. По сценарию будет проведена масштабная военная операция по освобождению незаконно оккупированной северной части Норвегии. "Агрессором" выступает выдуманная страна "Муринус".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести масштабные учения в Азовском море.