"Ты - фашист и г*ндон": российский пропагандист Грэм Филипс пытался устроить драку с украинским послом

Грэм Филипс / News Front

Известный пропагандист, давно работающий на Кремль британец Грэм Филлипс пытался спровоцировать посла Украины в Австрии Александра Щерба на драку.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал дипломат. По его словам, происшествие произошло в районе украинского посольства в Вене.

"Ну что, только что существо по имени Грэм Филлипс побывало под посольством. Стояло и снимало себя на камеру под забором. Не видело, как я подошел", − написал Щерба.

Затем по словам посла, Филлипс стал обзывать и толкаться, провоцируя на потасовку.

"Ну а потом началось: "Саша, ты - фашист. Саша, ты - г*ндон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался − оно уже не скажет", − рассказал Щерба.

Напомним, ранее сообщалось о том пропагандист Грэм Филипс устроил дебош на могиле Степана Бандеры.