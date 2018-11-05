"Ты - фашист и г*ндон": российский пропагандист Грэм Филипс пытался устроить драку с украинским послом

5 ноября 2018, 19:35

В общем классическая ситуация: "Хочется за Родину к кому-то доклепаться".

Филипс
Грэм Филипс / News Front

Известный пропагандист, давно работающий на Кремль британец Грэм Филлипс пытался спровоцировать посла Украины в Австрии Александра Щерба на драку.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал дипломат. По его словам, происшествие произошло в районе украинского посольства в Вене.

"Ну что, только что существо по имени Грэм Филлипс побывало под посольством. Стояло и снимало себя на камеру под забором. Не видело, как я подошел", − написал Щерба.

Затем по словам посла, Филлипс стал обзывать и толкаться, провоцируя на потасовку.

"Ну а потом началось: "Саша, ты - фашист. Саша, ты - г*ндон". Пару раз меня толкало в грудь. Профессионально толкало, хотело на драку спровоцировать. Но сказать, что я от него спрятался − оно уже не скажет", − рассказал Щерба.

Напомним, ранее сообщалось о том пропагандист Грэм Филипс устроил дебош на могиле Степана Бандеры.

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Кремль Великобритания Австрия Грэм Филипс
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