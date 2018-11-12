"Бразды правления не отдадут": Легендарный Сева Новгородцев дал прогноз о будущем России после Путина

Сева Новгородцев / Думская

Легендарный радиоведущий "Русской службы ВВС" Сева Новгородцев, познакомивший миллионы жителей СССР с западной рок- и поп-музыкой, дал комментарий по поводу будущего России после ухода Владимира Путина с поста президента.

"Путин рано или поздно должен как-то уйти. У меня надежд особых нет. Если с Путиным что-то произойдет, то силовики тут же найдут замену. Они все, конечно, бесовская публика, абсолютная дьявольщина, но умные и профессиональные люди. Потому что Путин расплодил силовой слой, вот этих бояр, и их очень много. Около пяти миллионов — это силовики, милиция. С военными, может, больше. И они, конечно, бразды правления не отдадут, тем более что люди волевые, владеют стрелковым оружием, боевыми приемами и так далее. Их просто так не возьмешь", − заявил он в интервью порталу "Обозреватель".

Читайте также"Апокалиптический сценарий": российский политолог рассказала, что ждет Россию в будущемПо мнению Новгородцева, по-прежнему существует вероятность того, что Россия повторит судьбу СССР и пройдет через пертурбации, связанные с развалом. "Но, с другой стороны, нарастает молодое поколение, которое это все не устраивает, и если повторится сценарий 1991 года, то есть денежная подкладка из-под этой всей структуры уйдет, то она может рухнуть сама собой. Потому что, если этим людям не платить, то они не будут ни дубинками избивать, ни арестовывать, ни сажать и так далее", − высказался он.

Напомним, ранее Новгородцев напомнил украинцам о том, что в Европе обязательно нужно соблюдать все законы.