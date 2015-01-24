Сева Новгородцев: украинцы с запорожских времен ощущают вольницу, а в Европе нужно соблюдать законы

Украина много допустили ошибок на пути к Европе. Украинцы люди добродушные, у которых осталось с запорожских времен ощущение вольницы, когда закон совершенно неважен.

Об этом сказал радиоведущий русской службы ВВС Сева Новгородцев в интервью изданию "ГОРДОН".

"У меня есть свои соображения, которые я высказывать не буду, но, по мнению многих политических комментаторов, ошибок было допущено немало", - говорит он.

"Украинцы люди добродушные, открытые, с большим чувством юмора, но осталось с запорожских времен ощущение вольницы, когда закон совершенно неважен, потому что есть желание вопреки всему что-то сделать. От этого надо отучаться, потому что Европа вообще и Великобритания в частности – это страны, где закон соблюдают. Причем, с точки зрения бывших советских граждан, соблюдают до неразумного уровня", - сказал радиоведущий.

По его мнению, главное, чему стоит учиться у Европы, – это соблюдать законы. Абсолютно всем соблюдать. Есть такие государства, где работает принцип: если нельзя, но очень хочется, то можно.

"Если вы хотите в Европу, надо стремиться вести себя как европейцы: проникнуться всеми их общественными идеалами, соблюдать законы, не воровать, разумно использовать государственные средства и так далее. В общем, если украинцы оглянутся вокруг себя, то поймут: впереди очень много работы", - сказал Новгородцев.