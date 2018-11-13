Сева Новгородцев рассказал о планах России насчет Крыма и Донбасса

Сева Новгородцев / BBC.com

Легендарный радиоведущий "Русской службы ВВС" Сева Новгородцев, имеющий репутацию человека, немало приложившегося к развалу СССР путем знакомства миллионов советских людей с западной рок- и поп-музыкой, дал прогноз по поводу ближайших планов Кремля насчет Крыма и Донбасса.

"Ничего не будет. Все сохранится в том же виде. Потому что с точки зрения российской политики, Крым им нужен для рейтинга, для того, чтобы все говорили, что вот Крым наш, крутые у нас президенты. А Донбасс им нужен, чтобы ослаблять Украину, и чтобы все время этот гнойник какой-то там был", − заявил он в интервью порталу "Обозреватель".

Кроме того, как высказался Новгородцев, в продолжении конфликта на Донбассе парадоксальным образом заинтересованы главы западных правительств и стран. "И странным образом, может быть, и западным странам этот Донбасс нужен. Потому что Россия вынуждена быть там ввязана во все это дело. Это им стоит колоссальных денег, усилий — люди какие-то там, человеческие ресурсы, армейские части и так далее. Так что обескровливает это Россию тоже", − подытожил он.

Напомним, ранее Новгородцев дал прогноз по поводу будущего России после ухода Путина с поста.