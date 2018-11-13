Написал музыку для известных хитов: в Беларуси скончался знаменитый композитор Игорь Лученок

Игорь Лученок / sb.by

В Беларуси на 81-ом году жизни скончался знаменитый композитор, народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок.

"Болезнь коварна и беспощадна", - написал в Facebook композитор Георгий Суравнев.

О смерти композитора также сообщил народный артист Беларуси и руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

"Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок... Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах. Вечная память", - написал он в Facebook.

Напомним, 2 ноября Лученок был госпитализирован в клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом, где ему была проведена операция.

Лученок родился 6 августа 1938 года в Минске. В 1961-м окончил Белорусскую государственную консерваторию имени Луначарского, после чего долго и много преподавал в музыкальных школах и училище, а также в пединституте. В 1982 году Лученок стал ректором консерватории — нынешней Академии музыки.

Он написал множество хитов, среди которых: "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут". Он также работал со многими звездами эстрады, писал музыку для "Песняров", "Сябров", "Верасов", Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Валентины Толкуновой, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля и других.