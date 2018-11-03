Попал в больницу с инсультом: автор хитов Кобзона и Ротару находится в коме – СМИ

3 ноября 2018, 14:57

Операцию Игорю Лученку начинали делать едва ли не в реанимобиле.

Игорь Лученок
Игорь Лученок / sb.by

В Минске с инсультом был госпитализирован знаменитый композитор Игорь Лученок.

Как рассказал kp.by сын народного артиста Андрей Игоревич, композитора забрали в больницу в тяжелом состоянии.

В то же время, по данным "Белорусского партизана", композитор находится в коме.

Как сообщает издание "Еврорадио", 80-летнему Лученку сделали операцию.

"С Игорем Михайловичем работают лучшие врачи страны", - сообщила Sputnik пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Известно также, что операцию Лученку начинали делать едва ли не в реанимобиле. Отметим, что Игорь Лученок написал множество хитов, среди которых: "Алеся", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Верасы", "Мой родны кут". Он также работал со многими звездами эстрады, писал музыку для "Песняров", "Сябров", "Верасов", Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Валентины Толкуновой, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля и других.

Напомним, недавно сообщалось о смерти знаменитого актера Николая Караченцова.

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Минск композитор кома инсульт Игорь Лученок
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