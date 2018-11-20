Эксперт рассказал о мирном плане Путина по захвату Украины

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Кремль намерен взять Киев под контроль в виде "белорусского варианта" в случае, если в Украине произойдут серьезные политические перемены.

Такое мнение выразил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в интервью "Апострофу".

"В Москве надеются решить украинский вопрос мирным путем: что появится, например, Тимошенко, с которой Путин раньше взаимодействовал и, очевидно, надеется взаимодействовать в будущем. Не знаю, станет ли она президентом и будет ли она взаимодействовать, но в Кремле есть определенные надежды, что в Украине произойдут серьезные политические перемены. Для Москвы есть только одно решение - возвращение всей Украины в статус российского протектората - белорусский вариант, с определенными нюансами", - считает Фельгенгауэр.

По мнению эксперта, в таком случае можно было бы решить вопрос Донбасса и "многие другие".

"Только с Крымом вряд ли... Если же не получится мирным путем, тогда уже будут другие варианты. Но до выборов, я так понимаю, никто рыпаться не будет", - заключил Фельгенгауэр.

Ранее директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук сообщил, что на президентских выборах большинство украинцев проголосовали бы за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Больше всего из числа уже определившихся с кандидатом респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко (18,9%), второе место занял Владимир Зеленский (10,7%), за ним почти с одинаковыми результатами следуют Анатолий Гриценко (9,9%), Петр Порошенко (9,9%), Юрий Бойко (9,8%), несколько отстают Олег Ляшко (8%) и Святослав Вакарчук (7%), остальные кандидаты набрали менее 5%", - отметил Дмитрук.