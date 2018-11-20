СМИ узнали, каким странам помимо Украины стоит бояться российской пропаганды

Российская пропаганда. Иллюстративное фото / Telegraph

Жители Молдавии, Украины и Беларусь очень подвержены различным угрозам, которые исходят от России, задействующей множество инструментов для ослабления суверенитета этих стран.

К таким выводам пришли сотрудники "Британского аналитического центра Chatham House", сообщает портал "RT".

"Украина, Белоруссия и Молдавия, составляющие западную группу стран, работающих с Евросоюзом по программе "Восточное партнерство", находятся на передовой ожесточенной битвы за их собственное будущее. Они крайне подвержены различным угрозам, исходящим от России, которая задействует целый ряд инструментов для ослабления их суверенитета", — заявили они.

По мнению британских аналитиков, обезопасить Молдавию, Украину и Беларусь будет возможно, лишь укрепив их устойчивость к негативному влиянию Кремля и российской пропаганды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что журналист раскрыл причины и механизм работы российской пропаганды.