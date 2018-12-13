Путин поделился "мудростью" с участниками скандального форума

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Главой государства может быть человек любой профессии, однако он должен полностью посвятить свою жизнь этой деятельности.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на российском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ", передает RT.

"Президентом может быть человек с любой профессией. Как правило, главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и в законы взаимодействия людей между собой", - сказал он.

Российский лидер отметил, что сам на протяжении долгого времени выбирал профессию.

Ранее телеканал Россия 24 показал сюжет о форуме "ПроеКТОриЯ", который проводится в Ярославле. В сюжете рассказывается о "самом современном роботе" Борисе, которым оказался одетый в костюм человек.

Ранее экс-заместитель генсека НАТО, старший научный сотрудник Atlantic Council Александр Вершбоу в интервью Голосу Америки выразил мнение, что больше всего президент РФ Владимир Путин боится смены установленного им режима из-за поддержки россиянами западных ценностей.

"Он не боится НАТО или военной угрозы, он боится идей и ценностей Запада, и наших попыток распространять их. Я думаю, Путин видит себя в войне с Западом и западными ценностями. В этой войне существует много фронтов, включая фронты внутри Европы, в США", - сказал Вершбоу.