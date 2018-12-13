В США назвали самый сильный страх Путина

13 декабря 2018, 12:46

По мнению Вершбоу, президент РФ "имеет еще много козырей в рукаве".

Путин,хитрый
Президент РФ Владимир Путин / Reuters

Больше всего президент РФ Владимир Путин боится смены установленного им режима из-за поддержки россиянами западных ценностей.

Такое мнение высказал экс-заместитель генсека НАТО, старший научный сотрудник Atlantic Council Александр Вершбоу в интервью Голосу Америки.

"Он не боится НАТО или военной угрозы, он боится идей и ценностей Запада, и наших попыток распространять их. Я думаю, Путин видит себя в войне с Западом и западными ценностями. В этой войне существует много фронтов, включая фронты внутри Европы, в США", - сказал Вершбоу.

По его словам, основной "фронт" для Путина - Украина. "И это наиболее тяжелая битва для нас (...) Я думаю, что события последних недель в Азовском море лишь подтверждают, что Путин имеет еще много козырей в рукаве", - заключил Вершбоу.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

В Кремле сочли слова Порошенко частью его избирательной кампании.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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Россия США Владимир Путин Александер Вершбоу
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