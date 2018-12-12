На форуме Путина переодетого человека выдали за "самого современного робота"

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В России на форуме "ПроеКТОриЯ", который проводится по распоряжению президента Владимира Путина, переодетого в костюм танцора выдали за "самого современного робота" по имени Борис.

Об этом говорится в сюжете телеканала Россия24.

Так, в сюжете показан робот, который утверждает, что знает математику, и танцует с ведущими на сцене под трек Skibidi группы Little Big.

Читатели TJ обратили внимание, что у робота не видно ни одного датчика, кроме мигающих диодов на голове. Также Борис таневал "слишком реалистично", а во время разговора, его голос звучал из динамиков в зале. На некоторых фото у робота видна человеческая шея.

Позже репортаж удалили с YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием "Самый современный робот Борис с русским человеком внутри". Однако во время выступления "робота" ни разу не упоминалось, что это костюм.

Позже выяснилось, что речь идет о костюме робота "Алеши", который можно заказать для анимации. По словам продавцов костюма, он "создает почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот" и "визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно".

Ранее сообщалось, что американская компания сообщила о планах производства секс-роботов, которые будут способны общаться с владельцем, а также, в отличие отличие от существующих аналогов, будет выглядеть как мужчина, а не как женщина. Потенциальные покупательницы смогут выбрать цвет кожи и волос для секс-куклы, которая будет носить имя Генри.