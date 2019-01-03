"Ожидаем конкретных проектов": посол Украины рассказал о помощи США и НАТО

Чалый утверждает, что помощь от США будет расти / facebook.com/people/Валерій-Чалий

Посол Украины в США Валерий Чалый озвучил планы на получение в 2019 году помощи от США и НАТО.

"Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем совместно. Мы ожидаем продолжения помощи (от США и НАТО – ред.) по увеличению наших оборонных возможностей. Мы ожидаем еще и развития конкретных проектов в сфере энергетики, энергетической безопасности", - сказал он в интервью Голосу Америки.

Дипломат подчеркнул, что особое внимание партнеры намерены уделить усилению оборонных возможностей украинской армии.

Час-Тайм. Інтерв’ю з послом України у США про перспективи на 2019 рік В ефірі Час-Тайм. Посол України у США Валерій Чалий (Valeriy Chaly) в студії "Час-Тайм" розповідає про перспективи співпраці України та США у 2019-му році. США вимагають від Росії негайно повернути затриманого американця. Росію та Китай називають найбільшими зовнішньополітичними загрозами для США та Європи. Тенденції міжнародної політики на 2019. Опубликовано chastime Среда, 2 января 2019 г.

Напомним, Чалый заявил о работе по переходу на прямые закупки вооружения в США.

Ранее сообщалось о том, что Сенат США одобрил бюджет страны на оборону, в который заложено $ 250 млн на укрепление обороноспособности Украины.