Дипломат заявил, что депутаты во время визита в США мешали получить Украине оружие

Чалый считает, что ряд депутатов вели антиукраинскую политику в США / facebook.com/people/Валерій-Чалий

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что некоторые украинские депутаты вредили процессу предоставления американского оружия Украине.

"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев: "Нужно оружие?"– отвечали: "А вы поддержите мою фракцию?" Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", - цитирует дипломата Громадське.

Чалый добавил, что посольство провело серьезную работу и сейчас подобные случаи уже не повторяются.

"Но слава богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", - подытожил он.

Напомним, в апреле 2018 года в Украину были поставлены американские противотанковые комплексы Javelin.

Затем в Украине впервые прошли первые масштабные испытания американских противотанковых ракетных комплексов.