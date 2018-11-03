Дипломат заявил, что депутаты во время визита в США мешали получить Украине оружие

Украинский представитель подчеркнул, что сейчас такие действия парламентариев прекратились.
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что некоторые украинские депутаты вредили процессу предоставления американского оружия Украине.
"Были случаи, когда приезжали представители украинского парламента, которые вредили процессу предоставления оружия. Приезжали и на вопрос американцев: "Нужно оружие?"– отвечали: "А вы поддержите мою фракцию?" Это в том числе люди, которые сейчас баллотируются в президенты. Это вредило усилиям посольства", - цитирует дипломата Громадське.
Чалый добавил, что посольство провело серьезную работу и сейчас подобные случаи уже не повторяются.
"Но слава богу, сейчас в Конгрессе уже есть четкое понимание поддержки Украины, и таких случаев больше нет", - подытожил он.
Напомним, в апреле 2018 года в Украину были поставлены американские противотанковые комплексы Javelin.
Затем в Украине впервые прошли первые масштабные испытания американских противотанковых ракетных комплексов.