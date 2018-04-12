Генерал объяснил, почему США не продают Украине серьезное оружие

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что при президенте США Дональде Трампе Вашингтон по-прежнему "не хочет обострять ситуацию" с Россией, поэтому не продает Украине серьезное оружие.

Штаты не хотят, чтобы наша страна стала сильной, рассказал он "Обозревателю".

"… при Трампе Вашингтон по-прежнему не хочет обострять ситуацию с Москвой. Поэтому они не продают Украине серьезное оружие — дают нам минимальное из возможного…", — приводит издание слова собеседника.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии РФ.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна получит от американского государства противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" абсолютно бесплатно.