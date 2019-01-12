В Совфеде РФ оценили предложение Украины об отмене права вето в Совбезе ООН

Совбез ООН / Reuters

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал предложение постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко о поэтапной отмене права вето в Совбезе ООН.

Он подчеркнул, что такие заявления звучат из-за того, что Украине "надо как-то обозначить свою значимость".

"Они и до этого вносили разные предложения по реформированию Организации Объединённых Наций, в основном, связанные с работой Совбеза. Конечно, никто к этому не прислушивается", — отметил Цеков.

Ре считает, что "все годы существования ООН именно существующая структура определяла устойчивость организации".

"Менять что-то сейчас, значит внести сумятицу, прийти к разногласиям и дополнительным сложностям. На это не решатся государства, которые входят в Совет безопасности. Так что Украина просто сделала заявление ради заявления", — добавил он в комментарии rt.com.

Ранее ряд западных стран - США, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания - на Совете безопасности ООН выступили с резким осуждением агрессии России на Азове и поддержали позицию Украины.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, а моряков взяли в плен.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.