Стало известно, что могло рвануть в многоэтажке в Шахтах

В Шахтах в многоэтажке мог взорваться газовый баллон, сообщила эксперт / Скриншот видео с youtube.com

В российском городе Шахты Ростовской области в одном из многоэтажных домов, вероятнее всего, взорвался не просто вытекший газ.

В Шахтах в многоэтажке мог взорваться газовый баллон, а потом уже обрушилась часть дома, сообщает ТАСС со ссылкой на слова сотрудницы городской газовой аварийно-диспетчерской службы.

"Скорее всего, (в доме в Шахтах произошел — Ред.) взрыв баллона", — сказала эксперт агентству.

Ранее сообщалось, что в Шахтах в многоэтажке на девятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены четыре квартиры — две на девятом этаже и две — на восьмом, погиб один человек.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.