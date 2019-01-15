Украинский офис Amazon обвинили в просмотре личного видео пользователей

В Amazon пообещали наказать любителей видео клиентов / Reuters

Сотрудников компании Amazon в Украине уличили в просмотре личные видео с камер клиентов по всему миру.

Как сообщает The Intercept со ссылкой на собственные источники, разработчик умных дверных звонков Ring превысил свои полномочия, сотрудники которого обменивались забавным личным видео клиентов.

Отмечается, что компания Ring получила доступ к информации клиентов, чтобы помечать людей и транспортные объекты для "обучения" техники.

"Эта команда смотрела кадры с наружных и внутренних камер, показывала записи другим сотрудникам, комментируя поцелуи, стрельбу из оружия и воровство", - утверждают в издании.

В Ring признали, что сотрудники превысили полномочия, и пообещали выявить и наказать виновных.

Как известно, всего в украинском представительстве Amazon работает 500 человек.

Напомним, основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос разводится со своей женой писательницей Маккензи Безос, с которой прожил в браке 25 лет.