Посольство Украины в США потребовало от Amazon снять товары с символикой "ЛДНР"

21 ноября 2018, 09:14

С аналогичным требованием дипмиссия обратилась также к компании eBay Inc.

Amazon
Amazon / victoriabuzz.com

Посольство Украины в США потребовало от руководства американских интернет-ритейлеров снять с продажи товары с символикой самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

С аналогичным требованием украинское посольство обратилось также к компании eBay Inc., владеющей одноименным интернет-аукционом.

"Посольство Украины в США официально обратилось к основателю #Amazon Джефф Безос с настоятельным призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации "ДНР", а также к руководству компании eBay Inc. о принятии аналогичных мер в отношении продукции с символикой так называемых ЛНР и ДНР", - говорится в сообщении.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила организовать флешмоб против Amazon, поскольку она якобы спонсирует терроризм, продавая флаги "ДНР".

"Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм", - написала она в Facebook.

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Украина США ЛДНР Amazon
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