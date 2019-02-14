"Путин сказал четко": на росТВ заявили о готовности к полномасштабной войне России с Украиной

На росТВ заявили о готовности к полномасштабной войне России с Украиной / Цензор.нет

В телешоу на российском Первом канале главный редактор журнала "Арсенал отечества" Владимир Мураховский заявил, что Украину необходимо уничтожить военным путем.

Эксперт отметил, что Россия до 2014 года Украину своим противником не считала – но сейчас ситуация изменилась коренным образом. В частности, с российской стороны на российско-украинскую границу стянуты "необходимые компоненты вооруженных сил".

При этом на уточняющий вопрос, готова ли Россия к такой войне, "если будут нарушения Украиной Минских договоренностей", тот ответил: "Конечно… Министерство обороны обязано предусмотреть такие варианты. Наш верховный главнокомандующий Владимир Путин, он же четко сказал (такие вопросы ему задавались), он сказал, что в этом случае будет угроза утраты государственности Украиной… Это значит, что будут разгромлены вооруженные силы Украины и, соответственно, созданы условия для нормализации нормального политического процесса, в том числе и денацификация".

Читайте также"Молниеносная война": журналист предупредил о возможном наступлении РФ на УкраинуПо его словам, "если мы официально признаем, что Украина — нацистское государство, то мы чего ждем?"

"Как наследники народа, который разгромил нацизм, мы что не знаем, как решается этот вопрос? Это военный разгром, потом полная люстрация и денацификация", – подчеркнул Мураховский.

Причем он уточнил, что "действия России будут носить решительный военный характер".

Видео части программы выложил у себя в Facebook журналист Аркадий Бабченко.

Ранее украинцев спросили о войне с Россией. Почти три четверти украинцев (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, 15% не согласны с этим утверждением.

Напомним, генерал объяснил, почему Путин не начинает масштабную войну против Украины. Украинское государство всегда должно быть готово к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, полагает экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Читайте также"Сразу за окопом - враг и смерть": Лойко опубликовал мощные фото бойцов ВСУ на передовойСправка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Как сообщалось, с апреля 2014 года по конец 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. Среди них около 3,3 тысяч – гражданские, 4 тысяч – военнослужащие ВСУ, 5,5 тысяч – боевики, подсчитали в Мониторинговой миссии ООН.