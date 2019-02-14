В Казахстане задержали двоих украинских наблюдателей

Людмила Волошина / Фейсбук Л.Волошиной

В столице Казахстана Астане неизвестные похитили гражданку Украины, наблюдательницу официальной правозащитной миссии Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину.

Как сообщали в Facebook волонтер Итальянской федерации по правам человека Наталья Панченко, похитители назвали себя сотрудниками миграционной полиции.

"Людмилу Волошину задержали в ее номере в гостинице "Комфорт" в Астане. Задержавшие представились миграционной полицией, хотя есть весомые основания предполагать, что это были представители КНБ (Комитет нацбезопасности, - ред.)", - написала она.

Панченко подчеркнула, что похитители не показали своих личных удостоверений и не назвали причину задержания.

"Людмила Волошина успела совершить телефонный звонок, который в грубой форме был прерван представителями власти. С момента задержания телефон Людмилы не отвечает, место ее нахождения остается неизвестным", - рассказала волонтер.

Позднее стало известно о задержании в Казахстане еще одного украинского наблюдателя Валерия Явтушенко.

Валерий Явтушенко / Фейсбук В.Явтушенко

По словам Панченко, консул Украины в Казахстане Иван Алмаши узнал о местонахождении Явтушенко и выехал на место события. В то же время судьба Панченко остается неизвестной.

Из машины адвоката, сотрудники пллиции забрали наблюдателя международной организации, гражданина Украины. Это в Астане. Прошу репост! Опубліковано Tolegen Shaikov Четвер, 14 лютого 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Казахстане задержали украинского журналиста.