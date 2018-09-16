В Казахстане задержали украинского журналиста: обвиняют в незаконной деятельности

Александра Гороховского задержали в момент, когда он проводил тренинг про фактчеку.
В субботу, 15 сентября, в городе Уральск (Казахстан) полиция задержала украинского журналиста Александра Гороховского и изъяла миграционную карту.
Украинцу предъявили обвинение в незаконной трудовой деятельности и вручили повестку в суд на понедельник, 17 сентября.
По данным Factcheck.kz, Гороховского задержали в момент, когда он проводил тренинг про фактчеку в рамках "Школы журналистики" Лукпана Ахмедьярова.
Он сообщил, что по словам участкового сотрудника полиции, Гороховского задержали из-за заявления некоего Талгата Катауова, который позвонил в полицию и сообщил "о том, что здесь проводится семинар об Украине".
В то же время украинский консул уже связался с Гороховским, ему назначен адвокат.
Напомним, в мае Верховный суд Беларуси приговорил украинского журналиста Павла Шаройко, обвиненного в шпионаже, более чем к 8 годам лишения свободы.