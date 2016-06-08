"Пивной путч" и теракты в Казахстане

В Казахстане произошел модернизационный сбой, что характерно потерей берегов, ростом паранойи, фундаментализма, популизма и консерватизма.

Теракт и переворот в одном флаконе

В казахстанском городе Актобе произошли террористические акты. Три десятка молодых людей, ограбив два оружейных магазина и захватив огнестрельное оружие, осуществили нападение на воинскую часть №6655 Национальной гвардии МВД РК. Более двадцати человек погибли, 13 из них — нападавшие, остальные — военнослужащие, полицейские и обыватели. Стрельба велась 5 и 6 июня, как в областном центре, так и в его пригородах. По состоянию на утро 8 июля пять преступников были ранены и задержаны, еще пятеро участников нападения находятся в розыске. Кроме того, около 40 человек в общей сложности получили ранения.

Как сообщает наш источник в Актобе, ситуация в городе достаточно нервная. Двое суток не было доступа к Интернету. Связь сотовая ложилась по нескольку часов.

Актюбинцы говорят, что о последних новостях в своем городе узнают по телеканалам, причем нередко даже по российским. Другие признаются, что звонят родным и знакомым, проживающим в других городах, чтобы те рассказали, о чем пишут в Интернете.

На выездах из Актобе все еще установлены блокпосты, укрепленные мешками с песком. Такая ситуация сохраняется на Хромтауской, Орской и Родниковской трассе.

6 июня казахстанская редакция "Радио Свобода" сообщила, что ответственность за теракт на себя взяла никому не известная "Армия освобождения Казахстана". В ее пресс-релизе было указано, что это "был первый бой сторонников демократического развития Казахстана" против "диктатуры клики Назарбаева".

К утру 6 июня пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщила, что в стране раскрыты планы государственного переворота. Начались аресты. В их числе — бывший первый заместитель генерального прокурора РК, бывший член Конституционного совета, государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев, бывший начальник департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (ЮКО) генерал-майор Доскалиев. За решетку отправлен также бывший экс-первый заместитель начальника департамента органов внутренних дел ЮКО полковник полиции Сакен Айтбеков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря МВД Руслана Карасева, в числе задержанных — командиры воинских частей 35748 и 55653 регионального командования "Юг" Минобороны полковники Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев. Любопытно, что воинские части №35748 (новая воинская часть, вооруженная современным оружием) и №556521 (авиабаза ВВС, которая имеет единую ВПП с аэропортом города Шимкент) в 2015 году по итогам экспресс-проверок оказались лучшими частями ВС РК

В этой связи роль министра обороны Имангали Тасмагамбетова не ясна. Слухи о его домашнем аресте официально пресс-служба МО опровергает.

Согласно заявлениям КНБ РК, есть доказательства, что акции протеста против так называемой земельной реформы, которые прошли в Атырау, Астане, Алматы, Уральске, Кызылорде, были инспирированы и профинансированы еще в декабре 2015 года известным бизнесменом, владельцем завода "Шымкентпиво" Тохтаром Тулешовым, которого арестовали еще 30 января.

По словам Руслана Карасева, КНБ располагает информацией, что "акции протеста должны были состояться несколько раньше, однако в связи с задержанием Тулешова сроки были самостоятельно скорректированы непосредственно организаторами акций, отдельные из которых уже задержаны".

Карасев обвинил Тулешова в "целенаправленном поиске сторонников среди бывших и действующих высокопоставленных должностных лиц, правоохранительных органов, а также командования отдельных частей вооруженных сил страны".

7 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от должностей заместителя генерального прокурора Республики Казахстан Нурмаханбета Исаева, командующего войсками регионального командования "Юг" Талгата Койбакова, командующего войсками регионального командования "Восток" Мурата Бектанова.

В Казахстане введен желтый уровень террористической опасности. Тревожное известие пришло жителям Западно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской и других областей, а также Астаны и Алматы.

Известно, что "желтый" уровень введен со сроком на 40 суток почти по всех областях.

Согласно Правилам организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, умеренный "желтый" уровень опасности устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения акта (актов) терроризма. Это самый первый уровень.

Cамый высокий уровень — критический "красный" — при наличии информации о совершенном акте терроризма, а также подтвержденной информации о возможном совершении повторного акта (актов) терроризма или одновременных террористических атак на объекты, уязвимые в террористическом отношении. Такой уровень на сегодня установлен в Актюбинской области.

При установлении "красного" уровня террористической опасности, разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Также при этом уровне разрешается беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения. Могут предприниматься такие меры, как контроль переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Кроме того, предполагается полная мобилизация и боевая готовность всех сил спецслужб, а также усиление режимных мер в ходе проведения досмотровых мероприятий в аэропортах, морских и речных портах, на объектах метрополитена, железнодорожных вокзалах и автовокзалах с использованием специальных технических средств.

Пивной диктатор

Участие в заговоре бизнесмену Тохтару Тулешову начали "шить" еще в феврале этого года. Однако окончательно, согласно версии следствия, прокуратура убедилась в подготовке переворота только сейчас, когда удалось "вскрыть всю сеть агентов Тулешова".

Его люди не просто финансировали подготовку акций протеста во время "земельного бунта" в мае этого года (против продажи земли иностранцам), но и должны были возглавить "альтернативное правительство" после свержения Назарбаева.

Фигура Тулешова выбрана не случайно. Он засветился в качестве критика официального курса Астаны и пророссийски ориентированного деятеля.

Отец тринадцати детей, владелец пивной империи "Шымкентпиво", один из руководителей Международной федерации бокса (AIBA), советник верховного атамана Казахстана по укреплению союзнических отношений с Россией, полномочный представитель Русской общины Казахстана, член Союза журналистов России и пр.

Кроме того, Тулешов был представителем базирующейся в России общественной организации "Центр анализа террористических угроз" (catu.su), являлся спецкором российского журнала "Асимметричные угрозы и конфликты малой интенсивности" и возглавлял экспертный совет по вопросам религии и общественных организаций стран СНГ Комитета российской Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками.

Известный казахстанский эксперт Андрей Чеботарёв считает, что подготовку "госпереворота" инкриминируют ранее мало кому известному бизнесмену местного разлива, активы которого далеки от стратегических отраслей экономики страны.

По словам Чеботарева, если следовать версии КНБ и Генпрокуратуры, то получается, что "государственная власть настолько ослаблена, что свергнуть ее носителей готова уже не фигура масштаба покойного Рахата Алиева (бывшего посла Казахстана в Австрии, оппозиционера и бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева, заочно приговоренного в Казахстане к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с конфискацией имущества — Ред.), а некий "пивной олигарх" из Шымкента. Интересно, что практически в частном порядке Тулешов в свое время организовал на одном из государственных военных полигонов (!!!) целые учения с самолетами, прыжками с парашютом и т.д. Видимо, поэтому среди его подельников есть пара представителей Регионального командования "Юг" МО РК".

По сути, Тулешов относится к известной и в Украине категории средней руки нуворишей, страдающих собирательством разнообразных званий, несуществующих должностей, наград и статусов. Таких называют "ряженными", в кителях с эполетами генералиссимусов и со свитой подпевал, которые зарабатывают на больном самолюбии такого "ряженного".

Вот такого политического фрика и прикрыла казахская госбезопасность.

Кстати, никто из партнеров и коллег по бизнесу, однопартийцев по "Нур Отану" (филиал в ЮКО) и даже соратников по руководимому им движению "Үдеу-Өрлеу", не говоря уж о близких родственниках, не выступил открыто в его защиту. Верховный казачий атаман Казахстана Юрий Захаров своего советника в Тулешове не признал. Молчат и представители российского офиса Интерпола, вручившие ему орден "Миротворец". После последних обвинений в адрес Тулешова этот "заговор молчания", скорее всего, усилится. Тем не менее, с его арестом по чисто уголовной линии никто, кроме руководителя Центра анализа террористических угроз РФ Рамиля Латыпова, нескольких соседей да адвоката, ничего хорошего в его адрес не сказал. Похоже, с самого начала в данном деле все непросто.

Теперь власти зачищают собственников всех визиток, которые следователи нашли в кабинете Тулешова. Вот вам и готовый заговор.

Гурии и КНБ

Почти все участники теракта в Актобе — молодые люди от 25 до 40 лет, не реализовавшие себя в жизни. Да, это были верующие, члены полуподпольной религиозной группы.

Большинство из них с симпатией отзывались об ИГИЛ и рассуждали на тему джихада и о режиме "внутренней оккупации" в Казахстане. Но есть в этих ребятах что-то такое, что вызывает сомнение не только в их мотивации и осознанных действиях.

Как пишет казахстанский блогер Айдос Сарым: "Посмотрел Вк-шные страницы погибших в Актобе ребят. Набор интересов у всех примерно один. Но примечательно, что у многих стоит страничка "Гурии". Быть может, я слишком рациональный человек и не очень понимаю посмертное обещание рая с семидесятью девственницами".

Инфантильность участников и нерациональность в действиях фиксируют все наши корреспонденты из Актобе. Выяснилось, что только объявленный в розыск Алибек Бердибаев в 2011 году был осужден на 3 года общего режима по делу Рахимжана Махатова, совершившего самоподрыв в Актобе в 2011 г.

У большинства экспертов не вызывает сомнение и тот факт, что "Армия освобождения Казахстана" — это вымысел казахстарнских спецслужб. Так, по мнению специалиста по исламизму в Центральной Азии" Ерлана Карина, "Армия освобождения" — это фейк. Очередная дезинформация".

Колумнист аналитического сайта "Голос ислама" Айрата Вахитова утверждает: "Это похоже на режим контртеррористической операции в России. Если так, то вполне возможно, что это "спецоперация" по переводу из русла противодействия народному недовольству, выражавшегося в мирных протестах в формат контртеррористической операции. Диктаторские режимы применяют такие способы для подавления демократических протестов, переводя народный протест в русло терроризма. Дается "зеленый свет" на все нарушения закона силовиками, а нейтральным гражданам "объясняется" — кто такие на самом деле эти протестующие. Это очень примитивный прием, который пройдет только в таких изолированных от внешнего мира странах Средней Азии как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан".

Другой казахский блогер — Арстан Омар — считает, что "среди всех инцидентов за последние годы, только события в "Аркакенген" являются террористическим актом, где действовали профессионалы, которые вырезали всю заставу, тоже профессионалов. Правда, свалили все на малыша Челаха, убежавшего от страха. Возможно потому, что он и был последним свидетелем.

В основном все инциденты — неумелые проделки силовиков. Надо их отправить в Турцию что ли, пусть увидят на самом деле, как поступают террористы, пусть там повоюют с ними, тогда поймут, что мирный народ и террористы — небо и земля!"

Но не все считают теракты в Актобе "спецоперацией КНБ". По мнению аналитика ОФ "Стратегия" Серика Бейссембаева, лица, совершившие это нападение, в некоторой степени хотели повторить "успех" Максата Кариева, называемым таразским "терминатором", который в 2011 году также начал свою операцию с захвата оружейного магазина. Некоторые параллели вырисовываются с событиями в Кенкияк. Тогда тоже это была хорошо организованная и достаточно большая группа радикалов, которые напали на представителей местной полиции.

Основной вопрос в том, в каких условиях и под влиянием чего люди перешли из числа пассивных сторонников радикального ислама в активных экстремистов. Триггером может стать любое событие, вплоть до воображаемой обиды или знаковых дат для ислама. Нельзя исключать и влияние их духовных наставников.

Мы уже писали, что в Казахстане в течение 2001-2012 гг. наблюдался рост количества террористических проявлений. Только в 2011-2012 гг. власти РК начали публично заявлять о том, что имеет место усиление исламистского террористического подполья.

Независимые эксперты говорили о том, что терроризм в Казахстане вышел из "инкубационного периода" и теперь речь идет о начале новой волны исламизации. В сочетании с социально-экономическими проблемами фундаменталисты получают отличный "куш" людских душ.

По словам политолога Айдана Карибжанова, возникает ощущение, что наверху не очень понимают, что делать. Сначала пришёл конец истории про экономический успех. В экономике удалось наступить на все грабли, которые были. Сдувшиеся пенсионные накопления, удержание курса тенге ценой в десятки миллиардов долларов, диверсификация, которой занимались и которой как бы не случилось.

Но оставалась другая мантра — политическая стабильность. Материальные трудности? Их можно перетерпеть, зато людям безопасно, жить предсказуемо хорошо, ситуация под контролем. Последние события, кажется, и гипотезу про политическую стабильность отправили в недостроенный пантеон. Причём не важно, действительно ли этот пивной царь такой злодей, или всё это высосано из пальца. Обе версии ужасны и смертельны для осознания власти как организации здравомыслящей и эффективной.

Возникает ощущение, что наверху не очень понимают, что делать. Раньше так тоже было, но в глаза не бросалось. Такое себе может позволить домохозяйка, но никак не власти".

Вместо выводов

Во-первых, до конца не понятно, насколько действия террористов из Актобе были связаны с исламистским радикальным подпольем, и насколько это акт устрашения со стороны режима Назарбаева. Есть все основания говорить, что эти молодые люди были членами одной из местных религиозных подпольных групп и не контактировали с казахской "либеральной оппозицией". На их страницах в соцсетях отсутствуют посты о земельном бунте, среди френдов нет политически активных персонажей. Это может быть автономное сообщество, которое среагировало на какую-то внешнюю угрозу (или их разыграли).

Во-вторых, игра России в Казахстане присутствует, как и попытки противодействия со стороны Астаны. Вряд ли российская сторона рискнула бы на масштабную провокацию. Скорее Назарбаеву показали бы блеск и нищету его собственной системы безопасности. Дыры оказались по всему периметры. От армии до спецслужб. Недаром в Казахстан поспешил министр обороны РФ Шойгу, который должен обсудить с казахстанским руководством вопросы региональной безопасности.

Во-третьих, нельзя в один флакон смешивать митинги и протесты, связанные с ухудшением социодинамики и социально-экономического положения населения, теракты в Актобе и внутриэлитные разборки и транзит.

Как верно отмечает Айдос Сарым "да, они проходят в одно время, в одном пространстве, имеют где-то общую историю, сюжетные параллели. Всё это — следствия модернизационного сбоя, который характерен потерей берегов, ростом паранойи, фундаментализма, популизма и консерватизма.

Но это три совершенно разных события. Свести их к одному человеку или персонажу решительно невозможно. Попытки всё смешать — это недопустимое упрощение и искажение".