Украина призвала кинотеатры США забанить российский фильм Т-34

19 февраля 2019, 10:02

В некоторых американских городах уже запретили прокат российской ленты Т-34.

Украина, США
Украина призвала бойкотировать в США фильм Т-34 / lifedon.com.ua

Украина призвала к бойкоту проката в США российского художественного фильма Т-34.

"Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны", — сказано в сообщении посольства Украины в США.

При этом посольство выразило благодарность украинской общине в США, которая смогла остановить показы фильма в некоторых городах.

Кроме того, в дипмиссии попросили других активистов присоединиться и обратиться к местным кинотеатрам с призывом запретить показ картины.

/ @ukr.embassy.usa

Напомним, ранее сообщалось, что Украина оказалась в числе лидеров по количеству введенных против России санкций.

Ранее Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта

Позднее стало известно о том, что суд во Львове принял решение об отмене моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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