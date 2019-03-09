В РФ прокомментировали слова Порошенко о "культурной оккупации"

Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

Слова президента Петра Порошенко об освобождении Украины от "культурной оккупации" являются "кощунством", поскольку в стране якобы "разрушены культурные традиции".

Такое мнение высказал член комитета Совфеда РФ по международным делам Олег Морозов, передает РИА Новости.

По словам Морозова, "двуязычие" в Украине является "природным символом" страны, а культурная политика Киева является видом "духовной оккупации".

Ранее Порошенко заявил, что страна смогла освободиться от "культурной оккупации", а украинский язык занял подобающее место в обществе.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

В конце сентября прошлого года, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", - сказал он.

Журнал "Новое Время", который совместно с инвесткомпанией Dragon Capital в октябре 2018-го представил ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, оценил состояние Порошенко в $1,1 млрд.