"Крым – раковая опухоль и яд": российский политолог пояснил, на что приходится идти РФ ради полуострова

В РФ Крым назвали ядовитой раковой опухолью, заражающей всю страну / Фото: Крым.Реалии

Аннексированный Россией Крым российский политолог Александр Морозов сравнили с раковой опухолью, которая своими метастазами поражает все российское общество.

"Крым раздувается как пузырь внутри системы. Он не может быть локализован. От него ежедневно разбегаются в разные стороны раковые клетки внутри всей государственной и общественной ткани", – пишет он в своей статье для Нового времени.

По его словам, из-за вооруженной аннексии полуострова России теперь приходится постоянно выдумывать и распространять "аргументы лжи", оправдывающие эту оккупацию.

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Он констатировал, что российское общество не может жить с фактами "несправедливого присвоения" Крыма и тем, что участвовало в попытке раздела Украины. В результате "между этой машиной лжи и государством возникает знак равенства", резюмировал эксперт.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин утверждал, что Крым стал более украинским за годы аннексии – а затем сменил точку зрения на прямо противоположную.

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Как сообщалось, эксперт прокомментировал слова Климкина о "более украинском" Крыме. По словам Владимира Ланового, Россия завезла на аннексированный полуостров своих граждан.

В свою очередь в Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова. Павел Климкин должен кардинально изменит свою позицию, считают в Крыму.