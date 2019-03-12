В Германии отказались "лупить" санкциями Россию из-за ракетного договора

Флаги Германии и России / abnews

Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман заявила о том, что официальный Берлин не намерен вводить санкции против России из-за ее выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае", — цитирует чиновницу ТАСС.

Напомним, что ранее, осенью 2018-го, власти США приостановили выполнение ДРСМД и начали процедуру выхода из него. В ответ Россия также объявила о приостановке своего участия в соглашении – в феврале 2019-го. Президент страны Владимир Путин официально вывел РФ из ракетного договора с США.