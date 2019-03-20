"Разрыв страны": экс-нардеп объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку

Нурсултан Назарбаев понимал, что в случае его смерти на посту президента Казахстан могли бы разорвать, полагает эксперт / Reuters

Президент Казахстана 78-летний Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, поскольку понимал, что в случае его смерти на президентском посту страну бы просто разорвали.

Назарбаев в Казахстане решил перейти в статус общенационального проводника, рассказал политический аналитик, бывший нардеп Тарас Чорновил в комментарии Главреду.

По словам собеседника, Назарбаев единственный мог сдерживать существующие в Казахстане серьезные центробежные силы — клановые, которые в случае его смерти могли попытаться разорвать страну.

"…есть еще и колоссальный российский фактор: и внешний, и внутренний. Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду (оппозиция чему-нибудь по мотивам личного характера, недовольство существующим, ограничивающееся стремлением противоречить, досаждать — Ред.) в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен", — отметил эксперт.

"Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать", — добавил Чорновил.

Читайте такжеДве причины, почему Назарбаев ушел в отставкуАналитик заявил, что на Казахстан также влияет внешний фактор, чем-то похожий на украинский, пару раз Россия проявляла это.

"Так, в бывшем Актюбинске были попытки мятежа по тому же принципу, что у нас появились "ЛНР" и "ДНР": точно так же из России завозились "туристы", точно так же были попытки террористических актов, точно так же пытались захватывать административные здания", — сказал он.

"При Назарбаеве все это очень быстро закончилось. И никто не знает, где эти мятежники: то ли они сидят в тюрьме, то ли физически ликвидированы. Таким образом мог поступить только Назарбаев в силу своего авторитета, влияния", — считает собеседник.

Экс-нардеп подчеркнул, что Назарбаев смог быть настоящим сдерживающим фактором для президента РФ Владимира Путина. "Так что Назарбаев понимает, что, если он умрет, Казахстан просто разорвут. Потому он и предпринимает такой шаг — переход в статус общенационального проводника, лидера, который обеспечит реальное престолонаследование и его укрепление", — добавил аналитик.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. Исполнять обязанности главы государства будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.