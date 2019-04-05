Журнал Time поместил на обложку возвышающего над земным шаром Путина

5 апреля 2019, 23:38

Авторы утверждают, что лидер Кремля влияет на ряд стран мира.

Кроваво-красный Путин пометил воны своего влияния
Кроваво-красный Путин пометил воны своего влияния / Фото: Time

Журнал Time разместил на обложке на апрель 2019 года президента России Владимира Путина, который опирается на весь земной шар.

"Еще один план России. Владимир Путин хочет распространить влияние не только на выборы. Внутри его растущей империи государств-изгоев", - гласит надпись на обложке Time.

Изображение является иллюстрацией статьи журналиста Time Саймона Шустера. Автор пишет, что Путин оказывает влияние на основные мировые зоны конфликтов, такие как Венесуэла, Ливия и Сирия.

Всего на обложке нанесено восемь меток, на которые Кремль пытается оказывать влияние. Зловещий вид изображению придает кроваво-красный цвет, который будто создает свечение возле российского президента. Лицо и руки Путина также окрашены в красный, что придает картинке зловещий и устрашающий вид.

/ Фото: Time

Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко признан человеком года по версии авторитетного журнала Time.

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Владимир Путин Time
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