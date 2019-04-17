"Наказать крыс": The New York Times рассказало, как глава ЦРУ убедила Трампа надавить на Россию

NYT: Трамп сочувствовал Путину из-за отравления Скрипалей / ВВС Russian

Глава США Дональд Трамп не сразу согласился выслать российских дипломатов после отравления Скрипалей в Солсбери. Более того, его реакция на этот инцидент была не совсем адекватной: говорят, он больше сочувствовал Путину, чем шпиону-перебежчику Сергею Скрипалю и его дочери.

Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, убедить Трампа надавать на Россию, выслав 60 российских дипломатов, смогла лишь глава ЦРУ Джина Хаспел.

Сам Трамп, как пишет газета, часто критиковал "крыс" и других перебежчиков, поэтому после трагедии в Солсбери даже "немного сочувствовал российскому правительству", которое так поступило с предателями. А российскую химатаку в Великобритании американский президент считал лишь частью мировых "шипионских игр".

Убедить Трампа удалось лишь после того, как Хаспел заявила, что высылка – это "сильный шаг". А заодно продемонстрировала Трампу фотографии британских детей, госпитализированных с подозрением на отравление Новичком, а также снимки мертвых птиц.

Ранее Bloomberg сообщило, что у США готовы новые санкции против России из-за отравления Скрипалей. По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Дело Скрипалей: высылка российских дипломатов

Читайте такжеПод марш "Прощание славянки" российские дипломаты покинули Британию: фото и видеоБолее 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Главред публиковал инфографику, какие страны сколько российских дипломатов выслали.

В то же время Австрия отказала Брюсселю в высылке российских дипломатов: "Мы хотим быть строителями моста". Канцлер государства заявил о намерениях стать "мостом" между Востоком и Западом.

Ранее стало известно о том, сколько российских дипломатов останутся работать в Украине.

В свою очередь 30 марта 2018 года в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину. Эти действия послужили ответом на высылку российских дипломатов.

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

Читайте также"Открытый, циничный парень": "Отравитель" Скрипалей Мишкин-"Петров" в студенчестве работал официантомА британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Также британцы "вычислили" третьего подозреваемого. Якобы еще до прибытия в Англию "Петрова" и "Боширова" в Солсбери приезжал сотрудник ГРУ, который "проводил разведку на местности".

7 февраля в Британии назвали имя еще одного подозреваемого. Сергей Федотов помогал Александру Петрову и Руслану Боширову, пишут британские СМИ.