Волкер предлагает провести прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Дипломат полагает, что новый украинский лидер может стать шансом на конструктивный диалог с Россией.
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил за проведение открытых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским.
"Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его (Владимира Зеленского) желание поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо",- заявил дипломат в эфире американского общественного вещателя PBS.
По словам Волкера, смена украинского лидера, возможно, позволит наладить диалог с Россией.
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль не планирует контактировать с Владимиром Зеленским до официального объявления итогов выборов и инаугурации.
Как ранее сообщалось, Путин не захотел поздравлять Зеленского с победой на выборах.