Волкер предлагает провести прямые переговоры между Зеленским и Путиным

Волкер считает, что Зеленскому и Путину нужно встретиться / Reuters

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер выступил за проведение открытых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой Украины Владимиром Зеленским.

"Украина и Россия должны вести прямые переговоры, поэтому я считаю, что его (Владимира Зеленского) желание поговорить с Путиным - это хорошо, а не плохо",- заявил дипломат в эфире американского общественного вещателя PBS.

По словам Волкера, смена украинского лидера, возможно, позволит наладить диалог с Россией.

Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль не планирует контактировать с Владимиром Зеленским до официального объявления итогов выборов и инаугурации.

Как ранее сообщалось, Путин не захотел поздравлять Зеленского с победой на выборах.