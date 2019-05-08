Черная полоса: в России произошло четвертое за сутки ЧП с самолетом Суперджет

Sukhoi Superjet, Сухой Суперджет / planespotters.net

8 мая в московском аэропорту Шереметьево отменили вылет пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании Аэрофлот в Ульяновск, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации, рейс отменили, когда авиалайнер находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету. Пилот сообщил, что у SSJ-100 произошел сбой в системе реверса — тормозные створки оказались деактивированы и при посадке могли не раскрыться.

Следует отметить, что это уже четвертое происшествие с самолетами Суперджет SSJ-100 за последние сутки.

В ночь на среду, с 7 на 8 мая, в Шереметьево на два с половиной часа задержали вылет SSJ-100 в Ригу. По словам пассажиров, в салоне чувствовался запах гари, и перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины.

Утром 8 мая был задержан еще один рейс авиакомпании Аэрофлот на Superjet из Шереметьево в Минск. Пассажирам сказали, что возникли технические неполадки.

Днем 8 мая стало известно, что самолет SSJ-100) авиакомпании Аэрофлот, который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль.

Авиакатастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. SSJ-100 Аэрофлота, вылетевший из Москвы в Мурманск, загорелся после аварийной посадки в Шереметьево. Погиб 41 человек, еще 10 были госпитализированы.

Напомним, вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу произошел пожар в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее в российском Следкоме сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Также были обнародованы переговоры командира самолета SSJ-100 с диспетчером.