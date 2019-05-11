Аналитик Atlantic Council Аслунд призвал Зеленского не встречаться с адвокатом Трампа

Джулиани критикуют в Конгрессе из-за тайных клиентов / Скриншот/Foxnews

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд призвад победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского не встречаться с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

"Руди Джулиани является частным юристом Дональда Трампа. У него нет никакой официальной должности. Джулиани никогда не смог бы получить какое-либо одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, которых он отказывается назвать", - цитирует Аслунда Голос Америки.

Среди частных клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Аналитик добавил, что адвокат Трампа "различными интригами добивался увольнения из Украины образцового посла Мари Йованович за две недели".

Аслунд назвал абсурдными обвинения Джулиани в адрес экс-вице-президента Джо Байдена.

"Единственным моментом является то, что вице-президент Байден в согласии с международным консенсусом, добивался увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который в целом воспринимается как полностью коррумпированный, а во время пребывания в должности генпрокурор не проводил ни одного серьезного расследования или преследования", - отметил он.

Аналитик подытожил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко "пошел тем же путем".

Ранее сообщалось о том, что Джулиани может приехать в Украину для продолжения расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года в США в пользу Хиллари Клинтон.

Однако накануне стало известно, что Джулиани отменил свой визит в Украину. В заявлении прозвучала фамилия нардепа Сергея Лещенко. Политик, в свою очередь, обвинил генпрокурора Юрия Луценко в том, что он втянул Украину "в чужую войну".