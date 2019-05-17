"При чем тут Киев?": одна из ведущих стран мира приравняла крымчан к россиянам

Визы в Мекку жителям выдают в Москве, а не Киеве / islam.ru

Саудовская Аравия уже не первый год выдает визы жителям аннексированного Крыма визы в Москве, а не Киеве, как требует международное законодательство.

Речь идет о хадж-визах для паломничества крымских мусульман в Мекку. Их получают в посольстве Саудовской Аравии в Москве.

"Конечно, в Москве получали. При чем тут Киев?" — цитирует комментарий Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) издание Известия.

Это подтвердили и в пресс-службе посольства Саудовской Аравии. При этом уточнили, что делают это с самого момента аннексии полуострова.

"Мы изначально поставили вопрос, что это — религиозное паломничество, а не политика", — заявил зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин утверждал, что Крым стал более украинским за годы аннексии – а затем сменил точку зрения на прямо противоположную.

Позднее он заявил: "Это гораздо худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры…"

Как сообщалось, эксперт прокомментировал слова Климкина о "более украинском" Крыме. По словам Владимира Ланового, Россия завезла на аннексированный полуостров своих граждан.

В свою очередь в Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова. Павел Климкин должен кардинально изменит свою позицию, считают в Крыму.