НАТО без США станет пушечным мясом для России - исследование

НАТО без США проиграет РФ / УНИАН

Без США Североатлантический альянс становится легкой мишенью для России, заявили в Международном институте стратегических исследований (IISS).

В случае, если Россия захватит Литву и польскую территорию возле Калининграда, то альянс должен будет военным образом ответить на такие действия.

"Но операция под названием Восточный щит будет иметь проблемы, если в ней не примут участие Соединенные Штаты, потому что в таком случае НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных", - утверждают аналитики института, передает передает Голос Америки.

По такому сценарию, наземные силы потребуют прикрытия от нападения РФ с воздуха.

"Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, но не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент, или критически важную военную инфраструктуру, такую ​​как тыловые командные пункты и логистику", - подчеркивают эксперты.

В общем, расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы преодолеть РФ в случае вторжения в Балтию, могут достигать 357 млрд долларов, считают аналитики.

"В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако в других аспектах поддержка Америки - чрезвычайно необходима", - подытожили эксперты.

Напомним, ранее в НАТО одобрили новую военную стратегию. По словам Генсека Йенса Столтенберга, сила Альянса заключается в том, что он может измениться в случае необходимости.

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин во время заседания клуба Валдай в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против РФ, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Ранее власти США обвинили Россию в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и выйти из соглашения.

В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение РФ ракетного договора.

Также ранее экс-главком войск НАТО, рассказал, как США нужно наказывать россиян.