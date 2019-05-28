НАТО без США станет пушечным мясом для России - исследование

В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако в других аспектах поддержка Америки - чрезвычайно необходима.
Без США Североатлантический альянс становится легкой мишенью для России, заявили в Международном институте стратегических исследований (IISS).
В случае, если Россия захватит Литву и польскую территорию возле Калининграда, то альянс должен будет военным образом ответить на такие действия.
"Но операция под названием Восточный щит будет иметь проблемы, если в ней не примут участие Соединенные Штаты, потому что в таком случае НАТО не сможет быстро собрать необходимую мощность и поддерживать военных", - утверждают аналитики института, передает передает Голос Америки.
По такому сценарию, наземные силы потребуют прикрытия от нападения РФ с воздуха.
"Ограниченная противоракетная оборона большой дальности будет достаточной, чтобы сдерживать передовые воздушные базы для НАТО, но не будет избытка, чтобы защитить наземный компонент, или критически важную военную инфраструктуру, такую как тыловые командные пункты и логистику", - подчеркивают эксперты.
В общем, расходы на закупки достаточного оборудования и обеспечения личного состава, чтобы преодолеть РФ в случае вторжения в Балтию, могут достигать 357 млрд долларов, считают аналитики.
"В некоторых аспектах НАТО может заменить ресурсы США собственными, однако в других аспектах поддержка Америки - чрезвычайно необходима", - подытожили эксперты.
Напомним, ранее в НАТО одобрили новую военную стратегию. По словам Генсека Йенса Столтенберга, сила Альянса заключается в том, что он может измениться в случае необходимости.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин во время заседания клуба Валдай в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против РФ, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".
Ранее власти США обвинили Россию в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и выйти из соглашения.
В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение РФ ракетного договора.
Также ранее экс-главком войск НАТО, рассказал, как США нужно наказывать россиян.