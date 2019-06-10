Близехонько: сегодня ночью можно будет воочию насладиться Юпитером

Сегодня ночью Юпитер будет близко к Земле / фото: nasa.gov

В ночь на вторник, 11 июня, каждый житель планета Земля сможет стать свидетелем невероятного зрелища - невооруженным глазом можно будет лицезреть самую большую планету потрясающей красоты - Юпитер.

По словам ученых, пятая планета солнечной системы этой ночью окажется напротив Солнца, а Земля будет находиться между ними.

Лучше Юпитер будет видно жителям Европы ближе к полуночи, когда газовый гигант окажется в ближайшей точке к Земле.

Правда, как пишет Euronews, в Северном полушарии противостояние Юпитера будет не столь впечатляющим, ведь планета сойдет максимум на 15 градусов над уровнем моря, поэтому наблюдателям нужен ясный южный горизонт.

Читайте такжеВ NASA опубликовали фото удивительных синих облаков на ЮпитереВ то же время,работники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США рекомендуют все же взять бинокль или небольшой телескоп, чтобы увидеть Юпитер еще лучше. При этом видимость будет лучше в том месте, где существует небольшое загрязнение воздуха, сообщает Cnet.

Напомним, ранее американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало фотографию красочных закрученных облачных "поясов" Юпитера, заснятых автоматической межпланетной станцией "Юнона".