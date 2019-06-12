В деле замешано ЦРУ: в США обнародовали сенсацию об убийстве брата Ким Чен Ына

В США обнародовали сенсацию об убийстве брата Ким Чен Ына / фото: novostey.com

В деле об убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама – появились новые подробности.

Ким Чен Нам был информатором ЦРУ, утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, перед своей смертью брат корейского лидера несколько раз встречался с ЦРУшниками. И в Малайзию в феврале 2017 года он отправился с той же целью.

Как пишет издание, перед смертью Ким Чен Нам во время многодневной остановки на острове Лангкави успел-таки побеседовать с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения.

Допускается, что контактировал он с разведывательными службами многих стран, включая Китай. Причем многие страны якобы видели его преемником на посту главы Северной Кореи. В то же время американская разведка, по данным издания, пришла к выводу, что он для этой роли не подходит.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту соседней страны Малайзии в феврале 2017 года. Как известно, две женщины набросили ему на лицо платок, на котором было ядовитое вещество VX – один из видов химического оружия. Впоследствии они заявили: были уверены, что якобы участвуют в розыгрыше. Поэтому свою вину так и не признали.

Позднее США обвинили Россию в убийстве брата Ким Чен Ына. В деле оказались замешаны биологические вещества.