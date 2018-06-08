Ким Чен Ын опасается, что его убьют на саммите с Трампом в Сингапуре - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын боится, что его могут убить во время поездки в Сингапур, где 12 июня должен состояться его саммит с президентом США Дональдом Трампом.

"Ким крайне обеспокоен безопасностью на саммите и боится покушения", - пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров о саммите.

По данным СМИ, опасения Кима связаны с тем, что его брат Ким Чен Нам был убит в аэропорту соседней страны Малайзии в феврале 2017 года.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы просил Вашингтон о встрече с президентом США Дональдом Трампом "на коленях".

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", - сказал Джулиани.

Напомним, саммит глав США и Северной Кореи запланирована на 12 июня. Он пройдет на острове Сентоса в Сингапуре. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына станет беспрецедентной, так как лидеры двух стран встретятся впервые в истории. Это вторая попытка встречи - в конце мая Дональд Трамп направил письмо Ким Чен Ыну с отказом от саммита из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна.

При этом президент США подчеркнул, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.