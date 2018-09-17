Не Скрипалями едиными: США обвинили Россию в убийстве брата Ким Чен Ына

17 сентября 2018, 19:51

В деле снова оказались замешаны биологические вещества.

Ким Чен Нам
Ким Чен Нам / english.yonhapnews.co.kr

Вслед за обвинениями в попытке отравить Скрипалей в Великобритании на Россию свалились новые обвинения. На этот раз РФ обвинили в пособничестве в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Чен Нама.

С официальным заявлением по этому поводу выступила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза организации, которое было посвящено санкциям в отношении Пхеньяна, пишет ТАСС.

"Северная Корея убила Ким Чен Нама при содействии России. Та передала биологические вещества Северной Корее", — заявила Хейли.

По ее словам, РФ также помогает КНРД обходить санкции. В частности, речь идет об ограничениях поставок нефти, которые ввел Совбез ООН.

Напомним, Ким Чен Нам был убит в аэропорту соседней страны Малайзии в феврале 2017 года. Как известно, две женщины набросили ему на лицо платок, на котором было ядовитое вещество VX – один из видов химического оружия. Впоследствии они заявили: были уверены, что якобы участвуют в розыгрыше. Поэтому свою вину так и не признали.

Как сообщалось, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

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Россия США убийство ООН Ким Чены Ын Ким Чен Нам
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