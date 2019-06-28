Главные новости 28 июня: освобождение пленных украинцев и важные детали встречи Путин — Трамп

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 28 июня.
В пятницу, 28 июня — в День Конституции Украины, стало известно об освобождении из плена самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" четырех украинцев.
Кроме того, появились важные детали встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
В этот же день стало известно, что американский Сенат поддержал увеличение помощи Украине.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 28 июня.
Освобождение пленных украинцев
В столице Беларуси Минске боевики передали четырех пленных украинцев — Дмитрия Великого, Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова — политику, куму Путина Виктору Медведчуку. Украинцы прилетели в Минск из российского Ростова-на-Дону.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина: важные детали
Трамп и Путин встретились в японской Осаке на полях саммита Большой двадцатки (G20).
Агентство Reuters показало фото со встречи Трампа и Путина. На снимках видно, что американский и российский лидеры пожали друг другу руки.
Встреча проходила 1 час 20 минут, в переговорах также участвовали ряд американских и российских чиновников. По данным Белого дома, Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений между их странами отвечает интересам мира.
A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU— The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.
Хорошие новости для Украины из США
В США Сенат принял проект закона о Бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается увеличение помощи Украине в сфере безопасности до 300 млн долларов (на 50 млн больше, чем в 2019-м). Из 300 млн долларов на помощь нашей стране 100 млн предлагают направить на летальные виды вооружения.