"Оскорбление Путина": новый гендиректор Рустави 2 высказался о судьбе Габунии

Георгий Габуния сможет вернуться на работу, сообщил новый гендиректор Рустави 2 / Скриншот

Обматеривший президента Российской Федерации Владимира Путина журналист крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния cможет вернуться на работу.

Габуния сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей после истечения срока наказания, пишет Интерфакс со ссылкой на слова нового гендиректора Рустави 2 Паата Салии.

По данным агентства, представители коллектива Рустави 2 предложили управленцу создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос, а тот, в свою очередь, пообещал обсудить предложение с владельцем канала Кибаром Халваши.

Ранее сообщалось, что Георгий Габуния в студии Рустави 2 записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил матами не только российского президента, но и грубо высказался о его родителях. После такой выходки журналиста отстранили от работы на два месяца.

В Госдуме России предложили запретить поставки в страну вин и воды из Грузии. Тогдашний гендиректора Рустави 2 Николоз Гварамия отреагировал на угрозы — написал: "Да я мочился во все это!". Из-за слов Гвамарии грузинские виноделы устроили акцию протеста.

Гварамия жестко прокомментировал акцию — заявил, что готов мочиться в вино всем, кто из-за рынка РФ поддерживает "продажный режим" председателя правящей партии Грузинская мечта Бидзины Иванишвили. Позже Гвамарию уволили с поста гендиректора Рустави 2, а на эту должности назначили Паата Салию.