Как после Чернобыля: ученые нашли мегарадиационные острова

Райские острова оказались заражены радиацией / Фото: Depositphotos

В некоторых районах Маршалловых островов ученые обнаружили чрезмерно высокий уровень радиации – как во время чернобыльской катастрофы 1986-го года.

Как сообщает телеканал Fox News, причина заключается в том, что в данном регионе более 60 лет назад прошли испытания ядерного оружия.

Согласно проведенным исследованиям, концентрация ядерных изотопов на некоторых из островов, в том числе Бикини и Наен, была значительно выше предельно допустимого уровня воздействия.

/ Фото: World Future Counci

По сведениям ученых, на Маршаловых островах даже спустя 60 лет после испытаний продолжаются человеческие и экологические катастрофы. В этом регионе беспрецедентно заражена окружающая среда и степень загрязнения может сравниться с аварией в Чернобыле.

Напомним, после выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих увидеть саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС и посетить город-призрак Припять, значительно возросло.

Как ранее сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения открыты новые водные туристические маршруты, которые после проверки дозиметристов признали безопасными для путешественников.